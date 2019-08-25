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Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 53 düzensiz göçmen yakalandı.

25.08.2019 19:34 Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 53 göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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