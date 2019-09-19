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Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

19.09.2019 12:18Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekağaç Burnu açıklarında, fiber teknede düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Durdurulan teknedeki, aralarında çocuklarında bulunduğu 8'i Somali, 4'ü Suriye ve 4'ü Irak uyruklu 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.
Öte yandan Dipburun açıklarında devriye faaliyeti yürüten ekipler, lastik botta yabancı uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Ekipler, lastik bottaki Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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