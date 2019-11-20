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Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.

20.11.2019 01:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:24Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları lastik bottaki kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Suriye, 11 Filistin, 5 Kongo ve 1 Kuveyt uyruklu 55 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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