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Aydın'da 67 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 67 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20Aydın'da 67 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki, aralarında çocukların da bulunduğu 54'ü Suriye, 3'ü Filistin ve 2'si Tanzanya uyruklu 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.
Öte yandan Tekağaç Burnu açıklarında da lastik botta 6'sı Somali, 2'si Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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