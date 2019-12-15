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Aydın'da 71 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında sahil güvenlik ekiplerin yaptığı iki ayrı operasyonla toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı.

15.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:10Aydın'da 71 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ve ilçeleri açıklarında sahil güvenlik ekiplerin yaptığı iki ayrı operasyonla toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Didim ilçesi Menderes açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı ile Kuşadası ilçesi Kuştur Plajı açıklarında bir lastik bot makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarla Didim'de 40 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen (14 erkek, 12 kadın, 16 çocuk); Kuşadası'nda ise Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen (6 erkek, 4 kadın, 19 çocuk) yakalandı.
Yakalanan toplam 71 düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)

Kuşadası, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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