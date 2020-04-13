Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın'da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama yönünden denetlendi

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 4 iş yeri fiyat etiketi ve 69 iş yeri ise haksız ticari uygulamalar yönünden denetlendi.

13.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:55
Aydın'da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama yönünden denetlendi
AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 4 iş yeri fiyat etiketi ve 69 iş yeri ise haksız ticari uygulamalar yönünden denetlendi.

Aydın'da geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 9 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerden 5'i ayıplı mal ve hizmetlerden (klima, ATV motor, konut satış sözleşmesi, inşaat işleri, mobilya, ayıplı hizmet) 3'ü paket tur sözleşmesi ve 1'i taksitli satış sözleşmesinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 10 ve 24 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 6'sı tüketici lehine, 3'ü tüketici aleyhine, 5'i uzlaşma, 1'i görevsizlik olmak üzere toplam 15 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 1 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Ay içerisinde bakanlığımızın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğümüze ulaşan 43 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi üzerinden alınan 14 şikayet işleme alınarak gerekli inceleme yapıldı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Kuşadası, Nazilli, Germencik ve Çine ilçelerinde 4 iş yerinde 31 üründe fiyat etiketi ile 69 işyerinde 181 üründe ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yönünden denetim yapıldı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 1 işyerine aynı kanunun 54/1 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 415 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Aydın'da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama yönünden denetlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:07: Askıda ekmekten sonra askıda maske - Haber 10:07: Korona virüs nedeniyle ertelenen olimpiyatların faturası ağır oldu - Haber 10:06: Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada - Haber 10:06: Bolu'daki yaylalarda "renk cümbüşü" yaşanıyor - Haber 10:05: THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:37: ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor - Haber 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler