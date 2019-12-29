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Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen 2 ayrı operasyonla 76 düzensiz göçmen yakalandı.

29.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:35 Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında düzenlenen 2 ayrı operasyonla 76 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; 28 Aralık 2019 tarihinde saat 19.20'de ve 29 Aralık 2019 tarihinde saat 01.15'te, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen 2 lastik botta bulunan içerisindeki 36 Suriye, 26 Afganistan, 12 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 76 düzensiz göçmen (23 erkek, 16 kadın, 37 çocuk) yakalandı.
Yakalanan 76 düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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