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Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 92 düzensiz göçmen yakalandı.

07.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:00Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen, yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaçma hazırlığındaki 48 düzensiz göçmeni, Zırtlan Deliği Koyu'nda yakaladı.
Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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