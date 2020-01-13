Aydın'da AB COST projeleri tanıtım konferansı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği COST Projeleri Tanıtım Konferansı, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.



Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Balı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, Avrupa Birliği'nin bilimsel olanaklarını ve araştırma deneyimlerini, Üniversitemizdeki araştırmacılarla ve öğrencilerle paylaştı.



Avrupa Birliği COST projeleri kapsamında beyin tümörlerinin tomografi ve ileri MR görüntülemeleri ile ilgili bir projede lider pozisyonda, kısa dönem bilimsel bir misyon koordinatörü olarak görev yapan Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, COST projelerinin temel amacının bilim insanlarının birbiri ile etkileşime girmesini sağlamayı hedeflediğini ve özellikle disiplinler arası iş birliğini destekleyen çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.



Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA