Aydın'da ağaca ve ardından duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde ağaca ardından da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
23.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:22
Aydın 'ın Karacasu ilçesinde ağaca ardından da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kuluç'un (25) kullandığı otomobil, Karacasu- Kuyucak kara yolu Esençay mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kuluç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Kuluç'un (25) kullandığı otomobil, Karacasu- Kuyucak kara yolu Esençay mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kuluç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA