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Aydın'da ailesini ve komşularını rehin alan kişi ikna sonucu teslim oldu

Aydın'da karısı, çocukları ve komşularını rehin alan kişi, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla ikna sonucu teslim oldu.

21.04.2020 03:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 03:17
Aydın 'da karısı, çocukları ve komşularını rehin alan kişi, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla ikna sonucu teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde H.T, bir süredir sorun yaşadığı eşi B.T. ile 2 çocuğunu ve o esnada evde bulunan komşusunu tabancayla rehin aldı.
B.T'nin polisten yardım talep etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şeritle kapatılarak çevre güvenliğinin alındığı sokağa, özel hareket polisleri de gönderildi.
Polis ekipleri, o sırada bölgede toplanan kalabalığa dağılmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Binaya giren ekiplerin iknası sonucu teslim olan H.T, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Aydın’da ailesini ve komşularını rehin alan kişi ikna sonucu teslim oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Güncel
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