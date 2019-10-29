Haberler » Güncel » Eşinin önünde hakaret edilen polis memuru dehşet saçtı: 2 kişi ağır yaralandı

Eşinin önünde hakaret edilen polis memuru dehşet saçtı: 2 kişi ağır yaralandı

Aydın'da iş yeri sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memuruna eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce iş yeri sahibine sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Her iki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

29.10.2019 21:20

Aydın'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralı da yoğun bakıma alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞET SAÇTI!

Olay, akşam saat 20: 00 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memurunu eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.'nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Eşinin önünde hakaret edilen polis memuru dehşet saçtı: 2 kişi ağır yaralandı

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:02 Diyarbakır'daki kabul törenine hdp önünde nöbet tutan aileler de katıldı
01:01 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
00:56 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
00:51 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
00:44 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
00:42 Çavuşoğlu rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz-2
00:42 Çavuşoğlu rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz-3
30.10.2019 01:04:09