Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı
Aydın'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.
23.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:42
Aydın 'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.İ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.İ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, Güncel