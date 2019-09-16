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Aydın'da arı kuşu avcılarına para cezası

Aydın'da avlanması yasak olan arı kuşu ve dağ kuyruksallayanı kuşunu avlayanlara 14 bin 100 lira para cezası uygulandı.

16.09.2019 14:14Aydın'da arı kuşu avcılarına para cezası
Aydın'da avlanması yasak olan arı kuşu ve dağ kuyruksallayanı kuşunu avlayanlara 14 bin 100 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın- Denizli karayolunda denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, avlanması yasak 19 arı kuşu (meraops apiester) ve 1 dağ kuyruksallayanı (motacilla cinerea) ele geçirildi.
Kuşlara el koyan ekipler, avcılara Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına aykırı avlandıkları gerekçesiyle 14 bin 100 lira para cezası kesti.

Jandarma, Denizli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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