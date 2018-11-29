Aydın'da Asayiş

Aydın
'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde E.R'ye ait ikamet ve depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.R. gözaltına alındı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemesinde kullanılan malzeme ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
- Didim
Didim ilçesi Efeler
Mahallesi'nde 2 motosiklet sürücüsünün polis ekiplerini görünce kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Motosikletlerdeki 4 şüphelinin polis ekiplerince yakalanmasının ardından yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu arada şüphelilerin kaçarken kullandıkları 2 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan S.K, K.Ö, Ş.G. ve O.A. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan aranması bulunan S.K. ve S.K. ile "hırsızlık", "nitelikli konut dokunulmazlığı" suçundan aranması bulunan S.D. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Aydın
29 Kasım 2018 Perşembe 13:44