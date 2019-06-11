Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı

Kaynak: AA

Aydın'da babasının falçatayla yaraladığı gencin, kullandığı otomobili bir anda hareket ettirerek duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.İ.K. (42), oğlu H.K'yi (19) Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bir otomobilin içerisinde gördü.Burada bir süre oğluyla tartışan İ.K, yanındaki falçatayla sürücü koltuğundaki oğluna saldırdı. Omzundan yaralanan H.K, aniden gaza bastı. Bu sırada kolu ön camda sıkışan baba ile birlikte yaklaşık 30 metre giden otomobil, bahçe duvarına çarptı.Olayda araçla sürüklenen baba ile oğlu ve otomobilde bulunan kız arkadaşı A.B. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan kolu ve kafasına darbeler alan baba İ.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.