Aydın'da Bakkaldan Hırsızlık Yapan Şahsı Jandarma Yakaladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir bakkaldan hırsızlık yapan şahıs Jandarma'nın yaptığı çalışma ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Germencik Çamköy Mahallesi'nde Mehmet Ç. isimli şahsın bakkal dükkanından alkollü içeceklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş timlerince İş Yerinden Hırsızlık olayı ile ilgili çok yönlü yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını aynı mahallede ikamet eden ve evi bakkal dükkanının yakınında olan O.G.'in gerçekleştirmiş olabileceği bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli O. G.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, saman çuvallarının altına saklanmış vaziyette 2 çuval içerisinde 17 adet 0.70 litrelik içki, 8 paket sigara, 3 adet 1 litrelik ve 5 adet 1,5 litrelik içki ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla şüpheli O.G. gözaltına alındıktan sonra, ifadesinde samanlıkta bulunan içkileri Mehmet Ç.'ın bakkalından çaldığını itiraf etti.Şüpheli O. G. adli makamlarca denetimli serbestlik kararı ile serbest kaldı. - AYDIN