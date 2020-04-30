Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı
30.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:46
Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İdris Gündoğdu (32) yönetimindeki 34 ANC 710 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak alev aldı.
Yanmaya başlayan araçtaki Gündoğdu ile aynı araçta bulunan akrabası Uğur Gündoğdu (32) yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken. olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın otomobil kullanılamaz hali geldi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gündoğdu, Aydın, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Almanya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor - Haber 20:36: Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım - Haber 20:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu - Haber 20:30: Erzurum'da polisin Kovid-19 mesaisi sürüyor - Haber 20:30: Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kaldırıma masa sandalye koyması yasaklandı - Haber 19:31: Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı - Haber 19:14: Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor