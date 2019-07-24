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Aydın'da Basında Sansürün Kaldırılışı'nın 111. yılı kutlandı

Aydın'da 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı'nın 111.yılı düzenlenen programla kutlandı.

24.07.2019 13:09 Aydın'da Basında Sansürün Kaldırılışı'nın 111. yılı kutlandı
Aydın'da 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı'nın 111.yılı düzenlenen programla kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda Aydın Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının birçok sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Çok zor günler yaşıyoruz. Bugüne kadar geçmediğimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Basın bugüne dek çok büyük zorlukları aşmış, hem kendi adına hem ülkesi adına birçok zorlukta en önde yer almış. Bütün taşları ayıklayarak, bütün ayrık otlarını temizleyerek, bugünlere gelmeye başarmıştır. Ben inanıyorum ki kendi sorunlarında da bunu başaracak güce sahiptir. Yeter ki meslek aşkımızı bütün zorluklara rağmen meslek bilincimizi işimizin gücümüzün kamu adına yaptığımız bir iş olduğunu unutmayalım " diye konuştu.

Program, basın mensuplarının Atatürk Anıtı önünden toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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