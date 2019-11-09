Aydın'da besi çiftliğine uyuşturucu operasyonu

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü Mahallesinde H.T'nin besi çiftliğine operasyon yaptı.
Operasyonda H.T gözaltına alındı. Narkotik köpeği Mişa'nın da yer aldığı aramada 110 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.
Hakkında farklı suçlardan da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.