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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde, arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

31.07.2019 02:20 Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde, arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda 48 UT 513 plakalı otomobille yaşadıkları aynı mahalleye giden K.Ç. ile B.A.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, B.A.K'yı bıçakladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı B.A.K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nden Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
B.A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, otomobilde bulunan K.Ç, S.Ç. ve H.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde olay sırasında otomobilde bulunan eşi S.Ç'yi taciz ettiğini ileri sürdüğü B.A.K'yı bıçakladığını itiraf eden K.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Menderes, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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