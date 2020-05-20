Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, berber işleten B.K.?nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

20.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:56
Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, berber işleten B.K.?nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Berber, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat kapsamında, berberlerin çalışmasına izin verildi. Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi'ndeki berber dükkanını karar sonrasında yeniden faaliyete geçiren B.K.?nın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Berber dükkanı,, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatılırken, Aydın Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerine SMS atarak kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Gönderilen SMS'te, 'Sayın üyelerimiz, Sağlık Müdürlüğü'den gelen bilgi doğrultusunda bir üyemizde Covid-19 tespit edildiği bildirilmiştir. Lütfen, tüm kurallara çok dikkat etmenizi rica ederiz' ifadelerine yer verildi.
ODA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı olan Selahattin Çetindoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre Efeler ilçemizde bir erkek berberinde Covid-19 tespit edildiğini öğrendik. Bunun üzerine üyelerimize SMS atarak bilgilendirme yaptık ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini, kurallara uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Covid-19 tespit edilen berber dükkanımız ise mühürlenerek bu süreçte faaliyetine son verildi' dedi. Aydın’da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Efeler, Aydın, SMS, Güncel, Haber

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