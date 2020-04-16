Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Aydın'ın Didim ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
16.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde H.K. (51) ile Mustafa Ali Ordukaya (33) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Ordukaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma tarafından Denizköy Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Kaynak: AA