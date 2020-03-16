Aydın'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
16.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:38
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim Hışıl (46) adlı kişinin Güzelçamlı Mahallesi'nde sırtından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan A.K. ile kadın şüpheli N.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden A.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.K. adliyeye sevk edildi.
Suçunu itiraf eden N.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Güzelçamlı Mahallesi'nde dün, devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki farları açık ve lastikleri patlak minibüsün yakınında İbrahim Hışıl'ı sırtından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.
Soruşturma kapsamında N.K. adlı kadın ile onun akrabası olduğu belirtilen A.K. gözaltına alınmıştı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim Hışıl (46) adlı kişinin Güzelçamlı Mahallesi'nde sırtından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan A.K. ile kadın şüpheli N.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden A.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.K. adliyeye sevk edildi.
Suçunu itiraf eden N.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Güzelçamlı Mahallesi'nde dün, devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki farları açık ve lastikleri patlak minibüsün yakınında İbrahim Hışıl'ı sırtından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.
Soruşturma kapsamında N.K. adlı kadın ile onun akrabası olduğu belirtilen A.K. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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