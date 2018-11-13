Aydın'da Bir Ortaokulun Öğrencileri, Sabahları Müzikli Egzersiz Yapıp Derse Başlıyor

Aydın Ahmet Şerif Sanlı Ortaokulu öğrencileri, sabahları okul bahçesinde hep birlikte müzik eşliğinde egzersiz yaptıktan sonra derse başlıyor.

HER ŞEY ÖĞRETMENİN ÖNERİSİYLE BAŞLADI

Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Hasibe Koğar'ın, "öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlamak amacıyla müzikle egzersiz yapma" önerisinin okul müdürü Özcan Kardeş'ten destek görmesi üzerine uygulamaya geçildi.

670 ÖĞRENCİ EGZERSİZ YAPIYOR

Okuldaki 670 öğrenci, Hasibe Koğar'ın öncülüğünde okul bahçesinde toplanarak, derse girmeden önce egzersiz yapıyor. Hazırlıklar dahil yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapan öğrenciler, bir hayli neşeli geçen spor hareketlerinin ardından sınıflarına giriyor. Egzersize öğretmenler de katılıyor. Sabah sporundan mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, haftanın birkaç günü gerçekleştirilen bu etkinliğin her gün yapılmasını istiyor. Okul müdürü Kardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahları öğrencilerle spor yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

HAFTANIN 1 GÜNÜ YAPIYORLARDI AMA...

Egzersizlerin öğrenci-öğretmen hep birlikte yapıldığını ifade eden Kardeş, "Çocuklarda bir sinerji oldu, şu anda öğrencilerin okulda en sevdiği etkinliğin başında sabah sporu geliyor. Program başta haftanın bir günü yapılıyordu ancak yoğun talep olunca bunu artırdık. Şimdi her gün yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"GÜNE POZİTİF BAŞLAMALARINI İSTEDİK"

Beden eğitimi öğretmeni Koğar da uygulamayla, öğrencilerin hem sağlıklı hem de derslere daha enerjik girmelerini amaçladıklarını ifade etti. Sabah sporunun insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna işaret eden Koğar, "Öğrencilerimizin daha zinde daha pozitif, güne başlamalarını istedik. Beklediğimizden çok daha iyi neticeler aldık. Öğrencilerimiz artık derslerine daha konsantre olduklarını söylüyor. Tüm öğrencilerin katılımı bizleri daha da mutlu etti." dedi.