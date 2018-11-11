Aydın'da Boğa Güreşi Şampiyonası

Aydın
'ın Sultanhisar
ilçesinde Ege- Karadeniz
karması Atça
Boğa Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi.
Atça Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen şampiyonayı, tribünlerin dışında kamyon ve traktör kasalarında yaklaşık 10 bin kişi izledi.
Boğaların sahiplerinin elinden kaçma ihtimaline karşı çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Kaçan bazı boğalar, sahiplerine ve izleyenlere zor anlar yaşattı.
Mücadeleyi kazanan bazı boğa sahiplerinin hayvanın üstüne çıkıp objektiflere poz vermesi renkli görüntüler oluşturdu.
Yarışmada dereceye giren boğa sahiplerine kupaları protokol üyelerince takdim edildi.
Organizasyonun komite başkanı İzzet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya Ege ve Karadeniz'den 72 boğanın katıldığını söyledi.
Festivalde coşkulu bir kalabalık bulunduğunu aktaran Baydar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan bir şampiyonanın yapıldığını kaydetti.
Ege,Karadeniz,Atça,Aydın
11 Kasım 2018 Pazar 19:24