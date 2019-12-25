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Aydın'da boks, millilere emanet

Milli Boksör ve Milli takım antrenörlerinden Yavuz Kılıç, Adnan Menderes Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.

25.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:29 Aydın'da boks, millilere emanet
Milli Boksör ve Milli takım antrenörlerinden Yavuz Kılıç, Adnan Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.

Nazilli ilçesinde görev yapmakta olan kurum personeli boks antrenörü Yavuz Kılıç, 'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.

Haftanın belirli günlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan antrenör Kılıç, Türk sporuna, Türk boksuna Avrupa ve Dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. - AYDIN

Menderes, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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