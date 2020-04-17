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Aydın'da bugün denetimler en üst seviyeye çıkacak

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimat ile Valiliklerden, korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla aralarında Aydın'ın da bulunduğu 31 ilde bugün 15.00-24.

17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:43
Aydın'da bugün denetimler en üst seviyeye çıkacak
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimat ile Valiliklerden, korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla aralarında Aydın 'ın da bulunduğu 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yapılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak. Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak." - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Polis, Aydın, Güncel
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