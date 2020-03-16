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Aydın'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Aydın'da cadde ve sokaklar boş kaldı Şehirde böyle bir pazartesi günü görülmedi Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler kapsamında Aydın'da vatandaşlar evine çekildi.

16.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:37
Aydın 'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şehirde böyle bir pazartesi günü görülmedi
AYDIN - Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından alınan önlemler kapsamında Aydın'da vatandaşlar evine çekildi. Okulların tatil edilmesi ile birlikte Aydın'da hiç alışık olunmayan bir pazartesi günü yaşandı. Tedbir amaçlı kimsenin sokağa çıkmadığı şehirde meydanların yanı sıra cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
Milli Eğitim bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 13 Mart Cuma günü son dersi işledikten sonra 2 hafta okullarda eğitime ara verilmesi ile 16 Mart pazartesi günü Aydınlılar hiç alışık olmadıkları bir güne uyandı. Mesai günü olmasına rağmen okullar kapalı olduğu için öğrenciler dışarı çıkmayınca şehrin meydanı, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Sair günlerde iğne atsan yere düşmez görüntülerin yaşandığı Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda zorunlu olarak dışarı çıkanlar ve müşteri bekleyen taksicilerden başka kimsenin olmaması objektiflere bu şekilde yansıdı.
Şehrin diğer bir işlek caddesi olan Okullar Bölgesi ve Hastane civarındaki Kızılay Caddesi de mesai günü olmasına rağmen son yılların en sakin günlerinden birini yaşadı. Aydın'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Aydın, Yerel

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