Aydın'da Çanakkale şehitleri için çelenk sunuldu
Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Aydın'da bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:31
Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Aydın 'da bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği tarafından Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program sona erdi.
Çelenk sunma programına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Rafet Yalçın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin katıldı. - AYDIN
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği tarafından Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program sona erdi.
Çelenk sunma programına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Rafet Yalçın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin katıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
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