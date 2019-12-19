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Aydın'da çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde üç katlı binanın çatı katından atılan üçlü koltuğun elektrik tellerine takılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

19.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:22 Aydın'da çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı
'ın ilçesinde üç katlı binanın çatı katından atılan üçlü koltuğun elektrik tellerine takılması ilginç bir görüntü oluşturdu.
Mahallesi Sokak'taki üç katlı binada oturan bir kişi, kullanmadığı üçlü koltuğu hurdacıya sattı. Hurdacının merdivenden indirmeyerek çatıdan sokağa attığı koltuk, binanın önündeki elektrik teline takıldı.
AYDEM Elektrik ve İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bölgeye elektrik akışı bir süre kesildi ve koltuk, kontrollü şekilde sokağa düşürüldü.
Mahallelinin tepkisi nedeniyle hurdacı, koltuğu almadan olay yerinden uzaklaştı.

Aydın, Bahçe, Konak, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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