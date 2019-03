Aydın'da Çiftçiye Ucuz Yem Desteği

Kaynak: DHA

AYDIN Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Et çatısı altında kurulan Ege Yem tarafından yem fiyatlarına gelen zamlarla zor durumda kalan besicilere ve süt üreticilerine destek olunması için piyasanın altında fiyatlara yem satışına başlandı. Süt ve besi yemi ile arpa ezmesinin çuvalını piyasaya göre, 6- 7 lira olarak daha ucuza alan üreticiler, uygulamadan memnun kaldı. Aydın 'da besiciler ve süt üreticileri, artan yem fiyatları nedeniyle zor durumda kaldı. 50 kiloluk çuvalı, 52 ile 56 lira arasında olan süt yeminin fiyatı 82- 85 liraya, 48 lira olan besi yeminin fiyatı ise 72 liraya yükseldi. Arpa ezmesinin çuvalı da 40 liradan 64 liraya çıktı. Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen düşük et ve süt fiyatları nedeniyle mağdur olduklarını belirten üreticilere, Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Et tarafından 23 Şubat'tan bu yana ucuz yem dağıtılmaya başlandı. Ege Et, üreticilere süt yeminin çuvalını 75, besi yeminin çuvalını 67, arpa ezmesinin çuvalını ise 58 liradan satıyor.'ETTE ARACIYI ORTADAN KALDIRDIK'Çiftçiler için üzerlerine ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazır olduklarına belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP 'li Özlem Çerçioğlu , "Aydın tarım şehri. Nüfusunun yüzde 50'si tarıma dayalı üretimden geçimini sağlıyor. 4 yıl önce çiftçinin girdi maliyetinin çok yüksek olduğunu gördük. Bu nedenle köylümüze ve çiftçimize destek olmak için proje başlattık. Önce belediyemize ait mezbahayı modernleştirip Ege Et Mezbahası'nı kurduk ardından da bölgemizdeki büyükbaş hayvanların burada kesimine başladık. Kesime gelen hayvanları kilo başına piyasaya göre 1,5- 2 TL daha yüksek fiyata aldık. Aydın genelinde 15 Ege Et şubesi kurduk. Mezbahada kesilen hayvanların etlerini buralara gönderip, satışa sunduk. Eti üreticiden tüketiciye ulaştırarak, aracıları ortadan kaldık. Böylece Aydınlılara daha ucuz, hijyenik et sunduk. Halkımızın ithal yerine milli et yemesini sağladık" dedi.'YEMİN PAHALI OLDUĞUNU GÖRDÜK'İşin içine girdiklerinde yem fiyatlarının çok pahalı olduğunu, üreticilerin de bu nedenle dertli olduğunu gördüklerini kaydeden Başkan Çerçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ege Et, daha sonra çiğ süt alımına da başladı; ancak sütten yeterli kazancı sağlayamayan üreticiler, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor ya da satıyor. Bu da piyasada bir tıkanıklık yaratıyor. Büyük kırsal mahallelere süt tankları koyduk. Üreticinin bu tanklara getirdiği sütleri kooperatif aracılığıyla satın alıp yine Ege Et şubelerinde satıyoruz. Şimdi birçok ilde açılan bu tanzim satış çadırı işinin bir benzerine aslında biz 4 yıl başlamıştık, diyebiliriz. Ancak bu desteklere şimdi de yemi ekledik. Üreticilerimize süt, besi yemi ve arpa ezmesini piyasanın altında fiyatlarla Ege Yem aracılığı ile Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi'ndeki depomuzdan dağıtmaya başladık. Amacımız, üreticimizi, köylümüzü daha fazla zenginleştirmek."'AYLIK 4 BİN 200 TL DAHA AZ ÖDEYECEĞİM'Çine'de 18 yıldır veterinerlik ve aynı zamanda 15 yıldır da besicilik yapan Mehmet Kaya ise "Yıllardan beri hayvanlarımızı sürekli olarak farklı yemlerle besleyip, bugünlere kadar getirdik. Ancak ne yazık ki son 2 yıldan beri besiciler zor şartlar altında bu işi sürdürüyor. Bunun en büyük nedeni de maliyeti yüksek olan yem fiyatlarıydı. 2018 yılı başlarında 52- 56 TL olan yemler bugünlerde 80- 90 TL'ye kadar çıktı. Biz bu sıkıntılarımızı Aydın Büyükşehir ve Çine Belediyesi'ne ilettiğimizde bize yardımcı olacaklarını söylediler. Son olarak Ege Yem piyasaya çıkıp, piyasanın altında fiyatla bizlere yem vermeye başladı. 120 besi danam var. Aylık yaklaşık yem tüketimim 30 ton civarında. Yani bu 600 çuval yem demek. Kullandığım yemi Ege Yem'den aldığımda çuval başına ortama 7 lira kazancım oluyor. Bunu da aya vurduğumuzda 4 bin 200 lira cebimde kalıyor. Bu da bir işletme için bulunmaz bir avantaj" dedi.- Aydın