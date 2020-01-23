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Aydın'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

23.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:38Aydın'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü
'ın ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kahvederesi Mahallesi'nde Erdoğan Karakuş'a (48) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede evin tamamını saran alevler, etkili olan rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması için eve giren ekipler, evli ve 2 çocuk babası Karakuş'un cansız bedenine ulaştı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Erdoğan Karakuş, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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