Aydın'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Aydın'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

17.06.2020 01:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:28
Aydın'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde, Ç.Ç. ile E.D. ve A.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ç. bıçakla yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ve 1 tabanca ele geçirildi. Aydın’da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

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