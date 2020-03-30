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Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada kurusıkı tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

30.03.2020 03:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 03:54
Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Aydın 'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada kurusıkı tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mutaflar Mahallesi'nde R.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında R.K. kurusıkı tabancayla boğazından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan R.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Aydın, Çine, Güncel

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