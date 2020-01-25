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Aydın'da çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu.

25.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:18Aydın'da çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu
'ın ilçesinde çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki evlere sıçradı.
Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. verilmesi üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını güçlükle kontrol altına aldı.
Yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi, 3 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve İlçe Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgede inceleme yaptı.
Kaymakam Arısoy, evleri zarar gören vatandaşlarla görüşerek, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtti.
Arısoy, "Talihsiz bir yangın olayıyla karşı karşıya kaldık. Yangında 5 ev kullanılmaz hale gelirken 4 hayvan da telef oldu. Çok şükür can kaybı yaşamadık. ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

İtfaiye, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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