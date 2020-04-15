Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Aydın'da çilek üretimi başladı

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticiler çilek hasadına başladı.

15.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:37
Aydın'da çilek üretimi başladı
Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın 'da üreticiler çilek hasadına başladı. Üreticiler ihracat olmamasına rağmen iç piyasanın hasat edilen çileği çektiğini ve şu anda pazar sıkıntısı olmadığını belirttiler.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık 120 dönüm alanda çilek üretimi yapan Mehmet Karaca, Korona virüse rağmen üretim faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek fiyatın geçen yıla oranla yaklaşık 1 TL düşük olmasına rağmen şu anda durumdan memnun olduklarını söyledi.

Tarlada çalışıp üretene dışarı çıkmak serbest

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen tarımda çalışıp üreten kişilerin bu yasaktan etkilenmediğini belirten çilek işçileri, günlüğü 70 TL'ye çilek hasat ettiklerini söylediler. Evde oturmaktansa herkesin çalışmak istediğini belirten işçilerden Elif Çakar, bu dönem çiftçilerin işçi sıkıntısı da yaşamadığını tarlalarda Korona virüs tehlikesinden uzak bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

"Üretime devam edeceğiz"

Bu yıl hava şartlarından dolayı hasat mevsimine biraz geç başlandığını ancak ürünün rekolte ve kalite ve nefaset bakımından çok iyi olduğunu belirten üretici Mehmet Karaca, "Şu anda gecen göre fiyatlar düşük. Bu da ihracat olmadığından dolayı. Ürün iç piyasaya gidiyor. Şu anda çileğin kilosu 5.5 - 6 TL'ye gidiyor. Geçen yıl 7-8 TL idi. Amele fiyatları bu yıl 10 TL arttı, Rekoltemiz de iyi. İhracat olmasa da ürün iç piyasada tüketiliyor. Korona virüs nedeniyle bazı çalışanlar evde kalıyor ama biz tarım çalışanları işimizin başında üretime devam ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Aydın, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Ekonomi
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi Ekonomi
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL’lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Haberler ›› Ekonomi ››Aydın'da çilek üretimi başladı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:49: Nilüfer'de pazarlar hafta içine taşındı - Ekonomi 12:48: Karadeniz'de kıyı balıkçıları avlanmayı sürdürecek - Ekonomi 12:42: Altın fiyatları - Ekonomi 12:38: ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı - Ekonomi 12:37: Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi - Ekonomi 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin