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Aydın'da çilek üretimi başladı

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticiler çilek hasadına başladı.

15.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:41
Aydın'da çilek üretimi başladı
Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın 'da üreticiler çilek hasadına başladı. Üreticiler ihracat olmamasına rağmen iç piyasanın hasat edilen çileği çektiğini ve şu anda pazar sıkıntısı olmadığını belirttiler.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık 120 dönüm alanda çilek üretimi yapan Mehmet Karaca, Korona virüse rağmen üretim faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek fiyatın geçen yıla oranla yaklaşık 1 TL düşük olmasına rağmen şu anda durumdan memnun olduklarını söyledi.
TARLADA ÇALIŞIP ÜRETENE DIŞARI ÇIKMAK SERBEST
Korona virüs tedbirleri nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen tarımda çalışıp üreten kişilerin bu yasaktan etkilenmediğini belirten çilek işçileri, günlüğü 70 TL'ye çilek hasat ettiklerini söylediler. Evde oturmaktansa herkesin çalışmak istediğini belirten işçilerden Elif Çakar, bu dönem çiftçilerin işçi sıkıntısı da yaşamadığını tarlalarda Korona virüs tehlikesinden uzak bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
"ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ"
Bu yıl hava şartlarından dolayı hasat mevsimine biraz geç başlandığını ancak ürünün rekolte ve kalite ve nefaset bakımından çok iyi olduğunu belirten üretici Mehmet Karaca, "Şu anda gecen göre fiyatlar düşük. Bu da ihracat olmadığından dolayı. Ürün iç piyasaya gidiyor. Şu anda çileğin kilosu 5.5 - 6 TL'ye gidiyor. Geçen yıl 7-8 TL idi. Amele fiyatları bu yıl 10 TL arttı, Rekoltemiz de iyi. İhracat olmasa da ürün iç piyasada tüketiliyor. Korona virüs nedeniyle bazı çalışanlar evde kalıyor ama biz tarım çalışanları işimizin başında üretime devam ediyoruz" diye konuştu.
( İbrahim Kılınç - Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Aydın, Güncel
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