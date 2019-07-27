Haberler» Güncel» Haber

Aydın'da cinayet

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

27.07.2019 19:52 Aydın'da cinayet
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yılancı Burnu mevkisinde Sergen Yükçü (25) ile Sebahattin Görer (26) arasında kavga çıktı. Bu sırada kalbinden bıçakla yaralanan Yükçü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yükçü'nün cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin takibiyle yakalanan Görer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yükçü'nün, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu olduğu öğrenildi.

Kuşadası, kavga, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:03   Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı
02:57   Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi (2)
02:12   Fatih'te otel odasındaki cinayet
02:11   Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı
01:56   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:53   Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü
01:50   Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü