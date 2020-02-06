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Aydın'da Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu faaliyetleri değerlendirildi

AYDIN (İHA) – Aydın Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, verilen hizmetler ve ilgili kurumlarla işbirliğinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi görüşüldü.

06.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:08Aydın'da Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu faaliyetleri değerlendirildi
AYDIN (İHA) – Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, verilen hizmetler ve ilgili kurumlarla işbirliğinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi görüşüldü.

Aydın Çocuk İzlem Merkezi'nde verilen hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği ile daha etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Yardımcısı Cemal Şahin başkanlığında İl Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Cumhuriyet Savcısı Seda Yüksel ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda Aydın Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Şahin tarafından "Çocuk İzlem Merkezi Tanıtımı ve İşleyişi" konulu sunum kurul üyelerine aktarıldı. Planlanan çalışmalar kapsamında ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yaptığı açıklamada; "Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nın hedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel istismara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmektir" dedi. - AYDIN

İl Sağlık Müdürlüğü, Osman Açıkgöz, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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