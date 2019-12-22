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Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'da beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgilileri uyardı.

22.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:50 Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 'da beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgilileri uyardı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Aydın'da çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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