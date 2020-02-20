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Aydın'da demir yoluna devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde takla atıp demir yoluna devrildikten sonra trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.

20.02.2020 03:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 03:58Aydın'da demir yoluna devrilen otomobilin sürücüsü öldü
'ın ilçesinde takla atıp demir yoluna devrildikten sonra trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Cemal Bunar (36) yönetimindeki 09 C 1934 plakalı otomobil, Aydın'dan İzmir yönüne seyir halindeyken Germencik ilçesi Kızılcapınar mevkisi yakınlarında trafik levhalarına çarpıp takla atarak demir yoluna devrildi.
Bu arada, makinist Turgay Başak idaresindeki İzmir-Denizli seferini yapan yük treninin çarptığı otomobil bir süre raylarda sürüklendi.
Kazada ilk çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Bunar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bunar'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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