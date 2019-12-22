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Aydın'da deve güreşi festivali büyük ilgi gördü

Aydın'da, bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonu olduğu belirtilen ve "Dev derbi" sloganıyla düzenlenen festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 195 deve arenaya çıktı.

22.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:57
'da, bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonu olduğu belirtilen ve "Dev derbi" sloganıyla düzenlenen festivalde, , ve bölgelerinden 195 deve arenaya çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesince Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festivalde, havanın güzel olması sayesinde yaklaşık 10 bin kişi güreşleri izledi. Bazı izleyiciler güreşleri traktör ve kamyon kasaları üzerinden takip etti.
Zaman zaman arenadan kaçan develerin seyircilerin arasına doğru ilerlemesi, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. 10 kategoride gerçekleşen güreşlerde "Dünya Kupası"nı, Akın Pazarlıoğlu'nun "Number One" isimli devesi kazandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Topuklu Efe" adlı devesi de güreşte rakibiyle berabere kaldı.
Gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçen bu tür festivaller ile Yörük kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.
Aydın'da deve güreşi festivali büyük ilgi gördü

Akdeniz, Marmara, Aydın, Ege, Güncel

Kaynak: AA


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