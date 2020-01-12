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Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 72. Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

12.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:11Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi
'ın ilçesinde düzenlenen 72. Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Alangüllü Mahallesi'ndeki güreş arenasında düzenlenen festivalde , Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen yaklaşık 180 pehlivan deve mücadele etti.
Havanın güzel olması nedeniyle tribünlerin dolduğu güreşlerde develerin mücadelesi ve rengarenk süslemeleri ilgi gördü.
Güreşleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı ile CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül de izledi.
Çerçioğlu, gazetecilere açıklamasında, burada amacın Yörük kültürünü gelecek nesillere ulaştırmak olduğunu, çok güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de ilçenin önemli bir geleneği olan deve güreşlerine bu yıl gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Germencik, Aydın, Ege, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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