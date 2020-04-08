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Aydın'da, devlet hastanesine 17 adet solunum cihazı bağışlandı

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Devlet Hastanesi'ne 700 bin TL değerinde 17 adet solunum cihazı bağışlandığını duyurdu.

08.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:41
Aydın'da, devlet hastanesine 17 adet solunum cihazı bağışlandı

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Devlet Hastanesi'ne 700 bin TL değerinde 17 adet solunum cihazı bağışlandığını duyurdu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu öncülüğünde Aydın 'da bağış kampanyası başlatıldı. Nazilli'deki hayırsever iş insanları, kampanyaya destek vererek topladıkları 700 bin TL ile 17 adet solunum cihaz alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne bağışladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde özellikle Kovid-19 pandemi süreci içerisinde birçok hayırsever vatandaşımız ve sivil toplum kuruluşundan destek mesajları almaktayız. Bu değerli katkı ve mesajlar, en çok ihtiyacımız olan yüce milletimizin gönül desteğinin vurgulanması açısından son derece kıymetlidir."

Öte yandan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak kampanya ile ilgili, "Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy ve Ticaret Borsası Başkanımız Nurettin Kırlıoğlu ile başlattığımız kampanyada iş adamlarımıza ulaştık ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı kazandırmak istediğimizi ilettik, onlar da destek verdi. Biz de teşkilat olarak katkı verdik. Sonuç olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne 17 adet ventilatör solunum cihazı ve 1 adet hasta başı monitör cihazı kazandırdık. Bilindiği üzere Ventilatör cihazlarının özellikle koah, zatürre, beyin kanaması ve ağır travma geçiren hastaların tedavisi aşamasında, tedavinin başarıya ulaşmasında çok önemli bir etkisi vardır. Bu değerli katkı ve mesajlar en çok ihtiyacımız olan, yüce milletimizin gönül desteğinin vurgulanması açısından son derece önemli ve kıymetlidir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ventilatör, Nazilli, Aydın, Güncel
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