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Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

23.03.2020 03:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 03:34
Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Erdal Genç (34) idaresindeki 09 BT 680 plakalı motosiklet, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Erdal, Kuşadası, Aydın, Genç, Güncel

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