18.06.2019 14:27
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Aydın'da dolu ve sağanak, ekili alanlara zarar verdi

Aydın

Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak ve dolu, pamuk ekili alanlara zarar verdi.

Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak ve dolu, pamuk ekili alanlara zarar verdi.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanbükü, Acarlar, Yazıdere, Hacıaliobası mahallelerinde pamuk ekili 3 bin dekar alanın, dolu ve sağanaktan etkilendiğini söyledi.
Kaykı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle, çiftçilerin zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.
Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk ise Bıyıklı, Kasaplı, Sabuca, Büyükdere ve Halilbeyli mahallelerinde yaklaşık 2 bin dönüm pamuk arazisinin zarar gördüğünü belirtti.
Kaynak: AA
Koçarlı, İncirliova, Aydın, Güncel

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