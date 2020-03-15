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Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi.

15.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:02
Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi Büyükonurlar Mevkii'nde bulunan düğün evinde meydana geldi. Gel ve damat, düğünden sonra eve geldi. Yeni evli çiftle birlikte birçok davetli de eve geldi. Bu sırada evin salon kısmı bin anda çöktü. Çökmenin şiddetiyle evdekiler, beton zemine düşerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Özkalan, Hatice Yavaş, Naile Tuncer, Naime Tuncer, Hayriye Bayram, Elif Hilal Tunç, Huriye Tufaka, Aliye Taner, Ferhat Taner ve Halit Taner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma Özkalan, Hatice Yavaş ve Naile Tuncer'in durumunun ağır olduğu bildirildi.Köşk ilçesinin kırsal Akçaköy Mahallesi Muhtarı Fahri Akay, kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Akay, "Gerçekten de büyük bir tehlike atlattık. Köyümüzde Halit Taner'in oğlu ile Ahmet İnan'ın kızının düğünleri vardı. Gelin geldikten sonra ahşap evin haney kısmının çökmesi sonucu istenmeyen ve beklenmedik kaza meydana geldi. İnsanların yükünü taşıyamayan ahşap evin hanay kısmı çöktü" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Akçaköy, Köşk, Güncel

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