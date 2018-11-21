Aydın'da Düşen Eğitim Uçağı

Aydın
'da, eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Hamdi Yılmaz ile pilot adayı Merve Altun'un cenazeleri yakınlarınca alındı.
Yılmaz ile Altun'un cenazelerinin, İzmir Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yılmaz'ın cenazesi oğlu Uğur Yılmaz
'a, Altun'un cenazesini ise pilot ağabeyi Bülent Altun
ile yakınlarına teslim edildi. Çıldır
Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından, Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Kayseri
'de, Altun'un cenazesinin ise Afyonkarahisar
'ın Sultandağı
ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
İzmir,Uğur Yılmaz,Pilot,Aydın
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:46