Aydın'da Düşen Eğitim Uçağı

Türk Hava Kurumu
(THK), Aydın
'da düşen eğitim uçağının kendilerine ait olmadığı bildirdi.
THK'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da Aydın Çıldır
Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının bazı basın yayın organlarında THK'ya ait olduğunun belirtildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Karacasu
ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki dağlık alanda enkazı bulunan eğitim uçağı Türk Hava Kurumu'na ait değildir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
19 Kasım'da saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan Cessna
172 tipi eğitim uçağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde düşmüş, pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun hayatını kaybetmişti.
Çıldır,Türk Hava Kurumu,Aydın
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:21